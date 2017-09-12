Проект бюджету-2018 не передбачає дотації шахт – Мінфін

Міністр фінансів Олександр Данилюк зазначає, що проект державного бюджету на 2017 рік не передбачає дотації шахт.

Про це міністр повідомив в інтерв'ю "Українським новинам".

"Дотації на шахти не передбачені в проекті бюджету на 2018 рік", - сказав Данилюк, відповідаючи на запитання про держпідтримку вугільної галузі України.

На початку червня голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що до осені 2018 року всі державні шахти мають працювати беззбитково.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик запевняв, що вже до кінця цього року 70% українських шахт будуть беззбитковими, а 50% - прибутковими.