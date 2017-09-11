У НАБУ розповіли, як Приватбанк кредитував пов'язаних осіб

Керівники і засновники 36 компаній, які отримали кредити в Приватбанку в рамках реструктуризації його кредитного портфеля перед націоналізацією, є нинішніми або колишніми співробітниками групи Приват.

Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

В ході реструктуризації в кінці 2016 року заборгованість по кредитах 193 старих позичальників Приватбанку була закрита новими кредитами 36 позичальників, у яких не було реальних застав - тільки майнові права на майбутні поставки товару.

"Новими кредитами 36 позичальників в середньому в розмірі 4-4,5 млрд грн закрили заборгованість по тілу і за відсотками по кредитах 193 попередніх позичальників. Однак відмінність в тому, що серед тих 193-х були в тому числі реальні застави - рухоме і нерухоме майно. Тут же тільки майнові права на майбутні поставки товару", - зазначив глава НАБУ.

Ситник підкреслив, що розслідування триває, співробітники НАБУ перевірять згадані 36 компаній.

Він повідомив також, що НАБУ допитало заступника голови Національного банку Катерину Рожкову у справі про зловживання чиновників НБУ. Підозрюваних у справі поки немає, а юридичну оцінку діям співробітників НБУ дадуть за результатами розслідування.

Як повідомлялося, 10 серпня Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.