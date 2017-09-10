Британські юристи захищатимуть "Нафтогаз" від "приватівців" за 3 мільйони євро

НАК "Нафтогаз України" 4 вересня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою "KWM Europe LLP" про юридичні послуги на 3 млн євро.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом прав та інтересів України.

До 30 серпня 2018 року фірма представлятиме замовника в Лондонському міжнародному арбітражному суді у справі за зверненням міноритарних акціонерів "Укрнафти" – кіпрських компаній "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited", пов’язаних з групою "Приват".

Середня погодинна ставка становить 475 євро, куди входять витрати на канцелярські, поштові та кур’єрські послуги, візи, телефонні переговори, інтернет, фотокопіювання, відрядження, переклад тощо.

Британську "KWM Europe LLP", члена міжнародної мережі "King & Wood Mallesons", на тендері представляв її партнер Андрій Яковлєв.

Нагадаємо, у липні Мінюст за 1,90 млн доларів найняв компанію "King & Wood Mallesons LLP" для захисту по справі за позовом до держави України від фірм "JKX Oil&Gas Plc", "Poltava Gas B.V." (Нідерланди) та СП "Полтавська газонафтова компанія", які теж пов’язують із "Приватом".

Крім того, торік вона прийшла на тендер "Нафтогазу" щодо юридичних послуг у 2017 році на очікувану суму 30 млн гривень, але була відхилена разом із ТОВ "Рьодль і партнери", "Greenberg Traurig LLP" (США) і "Shearman & Sterling (London) LLP" (Британія).

До аукціону допустили тільки представництво "Бейкер і Макензі – Сі Ай Ес, Лімітед", тож торги довелось відмінити.