В Apple назвали дату презентації нового iPhone

Компанія Apple розіслала офіційні запрошення представникам ЗМІ на 12 вересня, тим самим підтвердивши дату представлення на ринку нових продуктів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Текст запрошення, як завжди, вкрай лаконічний: "Зустрінемося у нас".



Презентація буде першим публічним заходом на території нового кампусу Apple Park у Купертіно, штат Каліфорнія.

Прес-конференція відбудеться в театрі, названому на честь одного із засновників компанії, Стіва Джобса.

Спеціалізовані видання раніше повідомляли, що вереснева презентація Apple буде однією з наймасштабніших за останні роки.

Передбачається, що компанія представить одразу три моделі iPhone, зокрема й новий iPhone 8, оновлену версію Apple TV і смарт-годинник Apple Watch із підключенням до мереж LTE.

Раніше в мережу потрапили фотографії iPhone 8.