В Apple назвали дату презентації нового iPhone
Компанія Apple розіслала офіційні запрошення представникам ЗМІ на 12 вересня, тим самим підтвердивши дату представлення на ринку нових продуктів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Текст запрошення, як завжди, вкрай лаконічний: "Зустрінемося у нас".
Презентація буде першим публічним заходом на території нового кампусу Apple Park у Купертіно, штат Каліфорнія.
Прес-конференція відбудеться в театрі, названому на честь одного із засновників компанії, Стіва Джобса.
Спеціалізовані видання раніше повідомляли, що вереснева презентація Apple буде однією з наймасштабніших за останні роки.
Передбачається, що компанія представить одразу три моделі iPhone, зокрема й новий iPhone 8, оновлену версію Apple TV і смарт-годинник Apple Watch із підключенням до мереж LTE.
Раніше в мережу потрапили фотографії iPhone 8.
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