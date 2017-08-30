OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події середи, 30 серпня.

Про ОГХК. Суд зняв арешт із 13,1 млн доларів на рахунку латвійської компанії RV Trans, що пов'язана з відстороненим від посади виконуючого обов'язки голови правління ОГХК Русланом Журило.

Про реформи. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що восени Верховна Рада повинна прийняти п'ять пакетів законопроектів про реформи.

Про дороги. Кабінет міністрів змінив порядок здійснення габаритно-вагового контролю на автошляхах.

Про газ. PKN Orlen в серпні, крім нафтопродуктів, почала поставляти в Україну і природний газ.

Про доходи бюджету. У січні-липні до зведеного бюджету надійшло 92,4 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб.

Про зарплату. Реальна заробітна плата в Україні в липні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 17,2%.

Про Фірташа. Земельний суд Відня у вівторок вирішив не видавати іспанському правосуддю українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про енергетику. Луганське енергетичне об'єднання заявило про те, що цієї зими в Луганській області може наступити енергетичний колапс.

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