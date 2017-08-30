Президент хоче зниження ціни на автомобільний газ

Президент Порошенко вимагає від АМКУ, Національної поліції та Генпрокуратури вжити заходів для вирішення питання подорожчання зрідженого газу.

Про це Президент сказав під час робочої поїздки до Львівської області, передає офіційний сайт президента.

Глава держави наголосив, що з цього питання були проведені необхідні консультації з урядом, і з Прем’єр-міністром.

"Антимонопольний комітет має вжити всіх заходів для того, щоб не допустити монопольного становища і зростання ціни. Будуть перевірені всі постачальники газу. І якщо буде встановлений факт отримання монопольно високого прибутку, ті, хто це допустив будуть оштрафовані, і ситуація буде повернута до норми", - запевнив Порошенко.

За його словами, у цьому питанні є й інша складова – геополітична.

"Ви знаєте, що в умовах гібридної війни, коли основним постачальником скрапленого газу була Російська федерація, були прийняті рішення щодо припинення або обмеження постачання. Так само як це відбувалось з природнім газом", - нагадав президент.

Петро Порошенко також повідомив, що дані доручення відповідним міністерствам, виробникам.

"Ми маємо налагодити власне виробництво скрапленого газу і ті заблоковані обсяги з Російської федерації мають бути компенсовані українським виробництвом", - сказав він.

За його словами, відповідні завдання також надані Національній поліції, Генеральній прокуратурі і найближчим часом результати стануть відомі.

Нагадаємо, 29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальної службі і правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу.

Як повідомлялося, за період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни можуть вирости ще на пару гривень.

За період з 23 по 28 серпня ціна автогазу в великих мережах в Києві виросла в середньому ще на 50 копійок за літр до 16,5 гривні за літр.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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Економічна правда