Росія зазнала більших збитків від заборони авіасполучення, ніж Україна - Омелян

Збитки російських авіакомпаній значно перевищили втрати української сторони внаслідок заборони авіаперевезень між Україною та РФ.

Про це у коментарі журналістам розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє "Укрінформ".

"Коли ми закривали авіасполучення з Росією і транзит російських літаків над небом України, всі пророкували катастрофу. Катастрофи не відбулось. Ми абсолютно зважено зробили цей крок з точки зору національної безпеки", - заявив міністр.

За його словами, російська сторона зазнала вищих збитків, у той час, як до Азії українці почали літати напряму з Києва, замість того, щоб здійснювати пересадку в Москві.

"Ми стимулювали насправді авіаційні перевезення в європейському і азійському напрямку. Більше того, російські авіакомпанії зазнали значно більших збитків, ніж українська сторона. Хоча пророкували навпаки. Ми бачимо різкий ріст авіаперевезень в Україні в останні два роки, коли діє ембарго на авіасполучення з Росією, коли діє ембарго на транзит російських літаків", - сказав він.

"Ми перетворили "Бориспіль" на хаб, тому що раніше багато людей літали до Москви, чи до інших російських міст, щоб перелітати далі в Азію. Тепер вони летять з Києва напряму, або через інші міста - Стамбул, Варшаву", - пояснив урядовець.

Омелян зауважив, що український ринок авіаперевезень продовжує активно зростати.

"Насправді у нас абсолютно жвавий ріст ринку. Якщо середній європейський ріст авіаперевезень, це в середньому від 5 до 10%, інколи навіть 3% вважається добрим, то за минулий рік ми маємо зростання понад 30%, цього року сподіваюся матимемо 50% і більше за рахунок внутрішнього та транзитного пасажира. Також в Україну почали частіше літати туристи", - резюмує він.

Як повідомлялося, наказом від 16 вересня 2015 року Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо російських авіакомпаній.

25 вересня 2015 року Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону їх польотів в Україну.