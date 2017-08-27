Стала відома дата презентації нового iPhone

Презентація нового смартфона Apple, який, імовірно, отримає назву iPhone 8, відбудеться 12 вересня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на видання Mac4Ever.

Очікується, що iPhone 8 отримає OLED-екран розміром 5,8 дюйма і стане найбільшим в лінійці смартфонів американської фірми: екран iPhone 7 Plus має розмір 5,5 дюйма. За даними експертів, екран буде займати всю передню панель смартфона без смуг по краях. Одним з найпомітніших нововведень стане відсутність кнопки Home - її функції виконуватиме "віртуальна" кнопка, яка є частиною екрану.

За однією з версій, новий телефон буде використовувати технологію розпізнавання осіб для ідентифікації користувачів замість технології Touch ID, яка визначає господаря пристрою за відбитком пальців.

Щодо обсягу пам'яті iPhone 8 чутки різняться. Китайське видання Geekbar стверджує, що стартова модель отримає 64 ГБ пам'яті, а найдорожча - 512 ГБ, що є рекордним показником для смартфонів Apple. Інші джерела говорять про те, що буде всього дві версії телефонів - з 128 і 256 ГБ пам'яті.

Є дані, що телефон буде оснащений технологією бездротової зарядки. Нарешті, ціни новинки, за даними джерел, будуть починатися від 1 тис доларів або навіть 1,1 тис доларів.

Є ймовірність, що Apple одночасно представить оновлення існуючих моделей iPhone, назвавши їх iPhone 7s і iPhone 7s Plus. Серйозних нововведень в них чекати не варто: вони традиційно отримають невеликі поліпшення, що стосуються швидкості роботи, характеристик камери або батареї.

Тим часом раніше ряд джерел повідомляли про можливі перебої з поставками нових телефонів, оскільки постачальники не встигають зібрати достатню кількість смартфонів через технічні проблеми. Чи так це, можна буде з'ясувати вже менш ніж через місяць - якщо реліз iPhone 8 відбудеться 12 вересня, як стверджують джерела, продажі офіційно стартують в районі 22 вересня.

Нагадаємо, з'явилися фото остаточної версії iPhone 8.