СКМ Ахметова розрахувалася за акції. Виплатила 1,3 мільярда

Компанія Ornex Limited, що входить до СКМ Ріната Ахметова, перерахувала до держбюджету 1,32 мільярда гривень за придбані в ході аукціонів блокпакети акцій трьох енергокомпаній.

Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна.

"Кошти від продажу 25% акцій "Київенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК "Донецькобленерго" в повному обсязі надійшли до Державного бюджету України. Загальна сума надходжень становила 1,32 млрд грн", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше компанія Ornex, що входить до групи "СКМ", придбала на фондовій біржі ПФТС 18 серпня по 25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго".

Ціна 25% акцій "ДТЕК Західенерго" становила 417,16 млн грн, що на 20% вище за стартову ціну, тоді як 25% акцій "Київенерго" були куплені за стартовою ціною в 759,63 млн грн.

Крім цього, Ornex 16 серпня придбала на аукціоні ФДМ 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго" за стартовою ціною 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовій біржі "Іннекс".

Заплановані на той же день, 16 серпня, аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" (на "Українській міжбанківській валютній біржі") і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго" (на біржі "Перспектива") не відбулися через відсутність заявок .

З цієї ж причини 15 серпня і 22 серпня не відбувся аукціон з продажу 25% акцій "Одесаобленерго" на "Українській біржі".

Крім цього, 31 серпня на ПФТС заплановано ще два аукціони: з продажу 25% акцій "ДТЕК Дніпрообленерго" та "ДТЕК Дніпроенерго".

Держбюджет 2017 року передбачає 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте за підсумками першого півріччя бюджет отримав лише 0,11 млрд грн.

Фонд розраховує поліпшити цей показник за рахунок продажу в другій половині серпня блокпакетів акцій восьми енергокомпаній, сумарна стартова ціна яких становить 4,1 млрд грн.

Економічна правда