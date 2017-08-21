Бізнес-партнер Януковича продає шахту Кропачеву

Екс-депутат Верховної Ради Ігор Гуменюк виходить зі складу бенефіціарів ТОВ "Краснолиманське".

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

Він не став розкривати бюджет угоди, обмежившись інформацією про те, що продавець вже отримав 10% передоплати. "Решта 90% повинні бути заплачені до жовтня", - говорить джерело.

За його даними, Гуменюк продає весь свій пакет в цьому проекті (72% ТОВ). При цьому паралельно з ним з компанії виходять два міноритарія: Василь Мікулін (екс-гендиректор ЗАТ "АРС") та Ірина Фрідман (колишній фіндиректор "АРС"). Кожному з них належить по 7,25% "Краснолиманської".

За неофіційними даними, Сергій Кузяра, що володіє 13,5% ТОВ, від продажу своєї частки відмовився.

Таким чином, в цілому через угоду буде проведено 86,5% уставника ТОВ "Краснолиманське". Новим власником цього пакета стане Віталій Кропачев.

"Ігор (Гуменюк - ЕП) хоче звільнитися від цього активу - не бачить можливості впливати на ситуацію", - говорить джерело.

ТОВ "Краснолиманське" з 2003 р працювало в полі ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська". У 2014 р після втечі Віктора Януковича в Росію, приватна фірма була позбавлена ​​доступу до державних пластів, а всі її співробітники переведені на роботу в однойменне ДП.

На ринку Ігоря Гуменюка знають як ситуативного бізнес-партнера Олександра Януковича. Одним з найвідоміших їх спільних проектів стала приватизація контрольного пакету акцій "Донбасенерго" в 2013 р

Шахта "Краснолиманська" видобуває вугілля марки "Г" (газовий), основною точкою збуту якого є Вуглегірська ТЕС "Центренерго".

Як повідомляла ЕП, в даний час Віталій Кропачев займається скупкою енергоресурсної бази "Центренерго".

Дмитро Рясний, ЕП