Фірма "народного мера" Севастополя відсудила у "Приватбанку" 40 мільйонів

Госпсуд Києва частково задовольнив позов підприємства "Таврида Електрик Україна" до "Приватбанку" і вирішив стягнути з відповідача близько 40 мільйонів гривень на підставі депозитних договорів.

Про це свідчять рішення суду, передає Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, у визначений договором термін (30 січня 2015 року) позивач витребував кошти.

"Факт наявності заборгованості належним чином доведений, документально підтверджений і відповідачем не спростовано", - йдеться в рішенні суду.

26 липня 2017 року суд постановив повернути позивачеві 7,5 мільйона гривень.

Також, 19 липня Госпсуд Києва частково задовольнив ще один позов "Таврида Електрик Україна" до "Приватбанку" і розірвав договір про розміщення коштів на строковому депозиті від 8 січня 2014 року і зобов'язав банк повернути позивачеві 603 тис. доларів і 177 тис. гривень (близько 15,8 млн грн).

Заперечуючи проти позову, представник "Приватбанку" констатував, що позивач надав лише копію договору про розміщення коштів на строковому депозиті і копію платіжного доручення, яка не містить оригіналу підпису і печатки банку (на зазначеному платіжному дорученні вказана печатка Севастопольської філії "Приватбанку").

Суд ці твердження не взяв до уваги, оскільки оригінали документів оглянув під час судового засідання.

Крім того, 26 червня Госпсуд Києва задовольнив позов "Таврида Електрик Україна" до "Приватбанку" і розірвав договір про розміщення коштів на строковому депозиті від 8 січня 2014 року і вирішив стягнути з "Приватбанку" на користь компанії-позивача 645 тис. доларів і 191 тис. грн (близько 17 млн ​​грн).

Згідно з судовими матеріалами, 23 грудня 2016 року позивач направив вимогу про термінове повернення коштів вкладу, але банк платіжні доручення не виконав.

"Обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх вимог, належним чином доведені і відповідачем не спростовані", - йдеться в рішенні суду.

Додається, що Госпсуд Києва розглядає ще один позов "Таврида Електрик Україна" до "Приватбанку" по стягненню 177,45 тис. доларів та 52,6 тис. грн.

Разом з тим, 5 квітня Госпсуд Дніпропетровської області частково задовольнив позов "Таврида Електрик Україна" і зобов'язав "Приватбанк" виконати платіжні доручення позивача на 2,1 млн доларів, 13,9 млн грн і 5,2 тис. євро, перерахувавши ці кошти на рахунок у філії "Приватбанку" в Києві.

У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ "Підприємство "Таврида Електрик Україна" значаться Сергій Парфененко (Москва), Павло Петров (Севастополь), Олег Червінський (Севастополь). Юридична адреса компанії - Київ, вул. Гарматна, 2.

Водночас видання "Крим.Реалії" вказувало, що компанія з аналогічною назвою - "Таврида Електрик Україна" - в 1991 році була створена бізнесменом Олексієм Чалим, який в 2014 році став до "народним мером" Севастополя.

Після російської анексії Криму Чалий виявився в списках персональних санкцій Євросоюзу і США. Однак, як зазначалося, на роботі "Таврида Електрик" це не позначилося, оскільки з 2014 року формально він не є власником компанії.

"Я розумний хлопчик, я розумів, що буде слідом за революцією. Я продав компанію, щоб бізнес не угробити", - пояснював Чалий, не уточнивши, хто є новим власником "Таврида Електрик".

У дирекції "Таврида Електрик Україна" тоді відмовлялися від офіційних коментарів, чи має до них відношення Чалий.

У той же час, в списку засновників "Таврида Електрик Україна" - близькі друзі і соратники Чалого. Так, з Червінським Чалий намагався продати вакуумні вимикачі в Москві в 1990 році. Парфененко фігурує як директор одного з підрозділів холдингу Олексія Чалого.

Третій формальний власник "Таврида Електрик Україна" - Павло Петров - також опосередковано пов'язаний з Чалим. Його прізвище значиться в списку людей, які надавали допомогу при створенні меморіального комплексу "35 батарея" в Севастополі, який зводився під патронатом Чалого.

До речі, саме на рахунок організації "35 батарея" надходили внески від прихильників "приєднання Севастополя до Росії" в лютому 2014 року. У списку людей, які допомагали будувати "35 батарею", значиться також Валерій Юшков, який, згідно з ЄДР, поки є підписантом "Таврида Електрик Україна".

Сам Олексій Чалий заперечував, що він є реальним власником української компанії.