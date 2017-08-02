Доходи держбюджету на 10% перевищили очікування

Державний бюджет України в січні-липні отримав 447,64 мільярда гривень доходів, що на 10,3% більше бюджетного розпису на цей період і на 48,6% більше показника за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна казначейська служба на офіційному сайті.

За даними Держказначейства, до місцевих бюджетів за сім місяців надійшло 114,56 млрд грн, що на 11,7% перевищує планові показники і на 38,8% більше, ніж в минулому році.

Надходження від ЄСВ в січні-липні становили 99,45 млрд грн, що на 35,8% або на 26,19 млрд грн більше, ніж за 7 місяців 2016 року.

При цьому в липні держбюджет отримав 52,73 млрд грн доходів, що на 4,9% нижче бюджетного розпису.

Зокрема, доходи загального фонду держбюджету становили 48,63 млрд грн, що на 44,7% більше минулорічного показника, проте на 1,2% менше розпису.

Доходи спецфонду держбюджету в липні становили 4,1 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж в липні 2016 року, але на 34,1% менше плану через невиконання показників по власних надходженнях бюджетних установ.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України" Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Згідно зі змінами, доходи держбюджету планується збільшити з 731,031 млрд гривень до 770,967 млрд гривень.

При цьому доходи загального фонду держбюджету - з 673,7 млрд гривень до 701,7 млрд гривень, а спецфонду - з 57,3 млрд до 69,2 млрд гривень.

Витрати держбюджету пропонується збільшити з 800,126 млрд гривень до 841,102 млрд гривень.

Видатки загального фонду - з 739,7 млрд до 767,7 млрд гривень, спецфонду з 60,4 млрд гривень до 73,4 млрд

Граничний розмір дефіциту держбюджету зберігається на рівні 77,647 млрд гривень.

Граничний розмір держборгу буде збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію Приватбанку.

Економічна правда