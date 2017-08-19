Банкам дозволили списувати безнадійні кредити без податкових наслідків.

Про це повідомляє Національна асоціація банків України.

"Державна фіскальна служба відкликала свій лист від 8 лютого 2017 року, яким встановлювалося, що заборгованість визнається безнадійною тільки в частині сум боргу понад 360 днів", - йдеться в повідомленні.

"Тобто, якщо заборгованість існує тільки по тілу кредиту, а за нарахованими відсотками відсутня, для цілей оподаткування визнається тільки заборгованість по тілу кредиту", - додається у ньому.

Відзначається, що цьому посприяла позиція Мінфіну, сформульована у відповіді на звернення НАБУ.