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Банкам дозволили списувати безнадійні кредити

Субота, 19 серпня 2017, 12:31

Банкам дозволили списувати безнадійні кредити без податкових наслідків.

Про це повідомляє Національна асоціація банків України.

"Державна фіскальна служба відкликала свій лист від 8 лютого 2017 року, яким встановлювалося, що заборгованість визнається безнадійною тільки в частині сум боргу понад 360 днів", - йдеться в повідомленні.

"Тобто, якщо заборгованість існує тільки по тілу кредиту, а за нарахованими відсотками відсутня, для цілей оподаткування визнається тільки заборгованість по тілу кредиту", - додається у ньому.

Відзначається, що цьому посприяла позиція Мінфіну, сформульована у відповіді на звернення НАБУ.

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