АМКУ дозволив Сбербанку придбати київський ТРЦ "Магелан"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ПАТ "Сбербанк" придбати активи "дочки" групи компаній "Край" - "Край Проперті" - у вигляді цілісного майнового комплексу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, об'єкти угоди розташовані на просп. Академіка Глушкова, 13Б у Києві. За відповідною адресою нині діє торговельно-розважальний комплекс ТРЦ "Магелан".

За даними Держреєстру судових рішень, у вересні 2011 року між Сбербанком і "Край Проперті" було укладено договори про відкриття кредитної лінії на суму 51,167 млн доларів і поновлюваної кредитної лінії на 5 млн доларів.

Як забезпечення договорів банк передав "Край Проперті" в іпотеку майновий комплекс, що складається з нежитлової будівлі, розташованої на просп. Академіка Глушкова, 13Б загальною площею 28,5 тис. кв. м.

Як зазначено в матеріалах справи, вартість об'єкта нерухомості, згідно з випискою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, становить 15,9 млн гривень. При цьому заставна вартість предмета іпотеки становить 461,4 млн гривень.

Водночас, за даними Держреєстру судових рішень, Сбербанк домагається в судовому порядку звільнення з-під арешту комплексу на просп. Академіка Глушкова, 13Б, накладеного виконавчою службою.