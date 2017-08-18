Кабмін схвалив енергостратегію України до 2035

Кабінет Міністрів схвалив енергетичну стратегію України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" із триденною доробкою.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Енергетична стратегія України є базовим документом державної енергетичної політики, що визначає мету розвитку енергетичного сектора відповідно до потреб економічного й соціального розвитку на період до 2035 року, а також формулює завдання органів виконавчої влади в сфері управління енергетичним сектором.

Відповідно до стратегії, зокрема, виробництво електроенергії в Україні до 2020 року буде залишатися на рівні близько 164 млрд кВт-год, в 2025 очікується зростання виробництва до 178 млрд кВт-год, в 2030 - 185 млрд кВт-год і в 2035 - 195 млрд кВт-год.

Так, частки АЕС і ТЕС у виробництві електроенергії в 2020 році становитимуть 51,8% і 36,6%, і скоротяться до 48,2% і 32,3% в 2035 році, а частка поновлюваної енергетики збільшиться до 5,5% в 2020 і 12,8% в 2035 році.

Також енергостратегія ставить завданням інтегрувати українську енергосистему з європейської ENTSO-E до 2025 року.

Енергостратегія передбачає збереження транзиту природного газу за рахунок російського газу на рівні 50-80 млрд куб. м до 2019 року.

Але існує варіант скорочення транзиту до 15-40 млрд куб. м.

"Очікується, що обсяг транспортування газу для споживачів України становитиме 26-30 млрд куб. м за рік; частка енергетичних компаній Європи в транзиті газу через Україну становитиме понад 50%; а частка іноземних компаній, які будуть зберігати газ у ПХГ України, - не менше ніж 20%", - сказано у стратегії.

Крім того, у стратегії сказано про нульову залежність від імпорту газу з Росії.

Також стратегія передбачає зниження енергоємності ВВП в 2 рази до 2035 року.

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