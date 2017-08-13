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НАБУ розслідує злочинів на 87 мільярдів гривень

Неділя, 13 серпня 2017, 16:18

Станом на 31 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Згідно з повідомленням, сукупний розмір предмету злочину у вказаних розслідуваннях становить понад 87 млрд гривень.

"Впродовж місяця семи особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість підозр станом на кінець липня становила 225, стосовно 125 осіб складено обвинувальні акти.

"За матеріалами розслідувань станом на кінець липня 2017 року до суду скеровано 81 справу", - повідомляє НАБУ.

Як повідомлялося, з 1 січня по 30 червня цього року Національне антикорупційне бюро отримало 411 скарг на своїх співробітників.

Економічна правда

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