НАБУ розслідує злочинів на 87 мільярдів гривень
Станом на 31 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Згідно з повідомленням, сукупний розмір предмету злочину у вказаних розслідуваннях становить понад 87 млрд гривень.
"Впродовж місяця семи особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Загальна кількість підозр станом на кінець липня становила 225, стосовно 125 осіб складено обвинувальні акти.
"За матеріалами розслідувань станом на кінець липня 2017 року до суду скеровано 81 справу", - повідомляє НАБУ.
Як повідомлялося, з 1 січня по 30 червня цього року Національне антикорупційне бюро отримало 411 скарг на своїх співробітників.
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.