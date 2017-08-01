"Нафтогаз" звинуватив Міненерговугілля в зриві переговорів по китайському кредиту

Позиція Міністерства енергетики та вугільної промисловості унеможливлює подальшу роботу НАК "Нафтогаз України" в рамках кредитного проекту з Державним банком розвитку Китаю.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

"Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 21 липня, міністерство завершило проведення державної експертизи інвестиційного проекту НАК "Нафтогаз України" в рамках кредиту Державного банку розвитку КНР в сумі близько 265 млн доларів і прийняло рішення про надання негативного висновку", - заявили в Нафтогазі.

"Це рішення унеможливлює подальшу роботу в рамках кредитного договору з ДБР КНР", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що "Нафтогаз" досі не отримав офіційної відповіді від Міненерговугілля, яке розглядає подання з лютого 2017 року.

"1 серпня минає граничний термін, встановлений ДБР КНР для подачі повного пакету документів по залученню фінансування для реалізації проекту модернізації бурового обладнання для нарощування видобутку газу в Україні. "Нафтогаз" поінформував представників банку щодо поточної ситуації", - повідомили в "Нафтогазі".

Згідно з повідомленням, раніше банк був готовий розглянути даний проект за умови його узгодження залученими міністерствами. У червні 2017 року проект отримав позитивний експертний висновок за оцінкою економічної ефективності від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Нафтогаз" планував використовувати кредитні кошти для закупівлі 15 бурових установок і обладнання для них, а також 5 установок для капітального ремонту свердловин. Згідно з експертними розрахунками, в разі реалізації проекту додатковий видобуток українського газу досягне 45,9 млрд кубометрів протягом 15 років.

Також повідомляється, що "Нафтогаз" і "Укргазвидобування" розглядають можливість проведення переговорів по залученню фінансування для цього проекту безпосередньо з китайськими державними банками та виробниками обладнання без використання державних гарантій. Компанії розглядають і інші джерела фінансування.

Нагадаємо, в грудні 2012 року НАК "Нафтогаз України" підписав кредитну угоду з ДБР КНР на суму 3,65 млрд доларів під держгарантії для реалізації проектів заміщення газу вугіллям.

Термін дії кредитної лінії - 19 років, включаючи п'ятирічний пільговий період з виплати тіла кредиту. Кредитні кошти в рамках цієї лінії ще не вибиралися, оскільки реалізація узгоджених з китайською стороною проектів стала неможлива через війну на сході країни.

У зв'язку з цим українська сторона запропонувала банку змінити початковий перелік проектів і отримала на це від китайської сторони принципову згоду.

Зокрема, "Нафтогаз України" в квітні 2016 року повідомив, що пропонує за рахунок кредитної лінії профінансувати модернізацію систем індивідуального опалення в приватних будинках малозабезпечених споживачів на 1,7 млрд доларів, будівництво ТЕС в Києві та Львівській області для скорочення імпорту газу на 1,3 млрд доларів і закупівлю обладнання для збільшення видобутку газу ПАТ "Укргазвидобування" на 0,4 млрд доларів.

Відповідно до початкових умов кредитної угоди, термін подачі заявок "Нафтогазом" в китайський банк закінчувався 24 червня 2016 року, проте китайська сторона погодилася перенести ці терміни.

Економічна правда