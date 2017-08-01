"Ощадбанк" отримав понад 300 мільйонів гривень прибутку

Чистий прибуток "Ощадбанку" за перше півріччя 2017 року становив 306 млн гривень, що більше за отриманий банком чистий прибуток за відповідний період минулого року на 22%.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Крім того, наголошується, що активи банку за відповідний період зросли на 9,6 млрд гривень, або на 4,6%, і на 1 липня досягли 220,3 млрд гривень.

"Кредитно-інвестиційний портфель – загальний обсяг збільшився на 5,6 млрд гривень, або на 3,9%, та становить 149, 2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Операційний дохід банку за перше півріччя збільшився на 20,3% та становить 4,7 млрд гривень.

Ощадбанк заснований в 1991 році. Його єдиним власником є держава.

Економічна правда