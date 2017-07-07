OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події за 7 липня.

Про ринок газу. Національна комісія видала ТОВ "МЕТ Україна" ліцензію на постачання природного газу. Фірма належить швейцарцям.

Про вугілля. Україна вдвічі збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту - до 1,257 млрд доларів. Половину вугілля поставила Росія.

Про землю. В той час, як прем'єр-міністр Гройсман домовляється з Міжнародним валютним фондом про виключення пункту про земельну реформу з нинішньої програми співпраці з Фондом, холдинг "Кернел" Веревського придбав ще 2 аграрні компанії і збільшив земельний банк до 600 тисяч гектар.

Про обшуки. СБУ і ГПУ знову прийшли з обшуками в "Укргазвидобування". ГПУ звинувачує УГВ у завищенні вартості робіт. Голова компанії переконує, що обшуки та вилучення документів з боку ГПУ можуть злякати іноземних підрядників та призвести до збитків розміром 1,5 мільярда гривень.

Про Ryanair. Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" підтвердив, що лоукостер Ryanair поки не згоден на умови обслуговування, які йому запропонував аеропорт в своїй версії двостороннього договору.

Про інфляцію. У червні було зафіксовано інфляцію 1,6%. З початку року споживчі ціни виросли на 7,9%.

Про Нафтогаз. Стало відомо, що рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між Нафтогазом та Газпромом з'явиться не пізніше листопада 2017 року.

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"З таким настроєм слона не продати". Чи домовиться Коломойський з державою щодо кредитів Приватбанку.

Незважаючи на гучні заяви про кримінальні справи і стягнення боргів з екс-акціонерів Приватбанку, все ще може змінитися. ЕП дізналася, про що зараз домовляється Ігор Коломойський з владою, і чи є шанси на успіх.