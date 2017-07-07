Україна хоче прибрати пункт про земельну реформу з меморандуму МВФ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що має намір обговорювати з Міжнародним валютним фондом виключення пункту про земельну реформу з нинішньої програми співпраці з Фондом.

Про це сказав прем'єр під час інвестиційної конференції Dragon Capital у Лондоні в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не очікую, що МВФ прибере, це буде рішення МВФ, ми провадитимемо діалог і про це дискутуватимемо", - заявив Гройсман, відповідаючи на запитання про те, чи очікує він виключення пункту про земельну реформу з нинішнього варіанта програми співпраці.

Як повідомлялося, меморандум про співпрацю України з МВФ за програмою розширеного фінансування передбачав, серед іншого, прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет міністрів спочатку очікував його прийняття до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада в кінці жовтня 2016 року продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.

Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти.

Аграрні асоціації виступають за зняття обмежень на купівлю-продаж землі з 2024 року.

На їхню думку, перед запуском ринку повинні бути повністю внесені і виправлені дані до Державного земельного кадастру та Реєстру прав на нерухоме майно, запущена програма пільгового кредитування фермерських господарств до 100 га, забезпечено виділення паїв колишнім і нинішнім співробітникам сільгосппідприємств, які не брали участь в розпаюванні земель.

4 липня Гройсман заявив, що уряд досі працює над проектом закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

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