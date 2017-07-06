"Енергоринок" позичив у "Ощадбанку" ще мільярд гривень
ДП "Енергоринок" 27 червня за результатами тендеру уклав угоду з ПАТ "Державний ощадний банк України" про відкриття відновлювальної кредитної лінії на 1,00 млрд гривень.
Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".
Кредит на 1,00 млрд грн. узяли строком до 26 червня 2018 року. Обслуговування коштує 145,00 млн грн., що відповідає річній ставці в розмірі 14,5%.
Гроші позичили для надання авансових платежів виробникам електричної енергії відповідно до постанов НКРЕКП.
Яким саме виробникам (теплової чи атомної генерації) – у тендерній документації не повідомляється. Також не вказано, про які саме постанови НКРЕКП йде мова.
Єдиним конкурентом було державне ПАТ "Акціонерний банк "Укргазбанк" із річною ставкою 16,7%.
Нагадаємо, раніше у червні "Енергоринок" уже позичав у "Ощадбанку" 1,00 млрд гривень.
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