"Енергоринок" позичив у "Ощадбанку" ще мільярд гривень

ДП "Енергоринок" 27 червня за результатами тендеру уклав угоду з ПАТ "Державний ощадний банк України" про відкриття відновлювальної кредитної лінії на 1,00 млрд гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Кредит на 1,00 млрд грн. узяли строком до 26 червня 2018 року. Обслуговування коштує 145,00 млн грн., що відповідає річній ставці в розмірі 14,5%.

Гроші позичили для надання авансових платежів виробникам електричної енергії відповідно до постанов НКРЕКП.

Яким саме виробникам (теплової чи атомної генерації) – у тендерній документації не повідомляється. Також не вказано, про які саме постанови НКРЕКП йде мова.

Єдиним конкурентом було державне ПАТ "Акціонерний банк "Укргазбанк" із річною ставкою 16,7%.

Нагадаємо, раніше у червні "Енергоринок" уже позичав у "Ощадбанку" 1,00 млрд гривень.