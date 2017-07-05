НБУ суттєво знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 липня на 10 копійок та встановив його на рівні 26,11 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,59 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3840 гривні.

Нагадаємо, 5 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,1-26,12 гривні за долар.

Економічна правда