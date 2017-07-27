У МАУ кажуть, що боргу у 400 мільйонів гривень не існує
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" спростовує наявність заборгованості перед державним бюджетом у сумі 400 млн гривень, про що раніше заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Про це повідомив президент МАУ Юрій Мірошников на прес-конференції в Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується 400 млн гривень, озвучених паном міністром, я не знаю, яким чином він порахував ці цифри, боргу такого немає", - сказав Мірошников.
"Я можу припустити, що мова йде про спірну суму, і тут, напевно, не вистачить і години, щоб назвати кількість судових позовів щодо збору до спецфонду, який з певного моменту, на глибоке переконання МАУ, підкріплене не тільки думками незалежних юридичних експертиз, а й судовими рішеннями, перестав бути законним, і МАУ перестала його оплачувати", - заявив він.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про наявність заборгованості МАУ перед державним бюджетом у розмірі 400 млн гривень і радив її керівництву концентруватися на цьому питанні.
"Я б щиро порадив власникам і керівництву МАУ сконцентруватися на питанні сплати до бюджету 400 млн зборів, які вони вже заборгували, на питаннях розвитку аеропорту "Дніпро", авіакомпанії "Дніпроавіа" і багатьох інших питаннях", - запропонував він.
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