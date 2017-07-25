В мережу потрапили фотографії iPhone 8
У нового iPhone буде округлений 5,8-дюймовий OLED-екран, сканер відбитків в кнопці живлення і коштувати він буде близько 1,1-1,2 тисяч доларів.
Про це повідомляє Itc.ua з посиланням на Forbes.
Як повідомляється, iPhone 8 отримає 5,8-дюймовий OLED-екран, який з усіх чотирьох сторін буде оточувати окантовка шириною близько 4 мм.
Кути екрану будуть заокруглені, а службова інформація (індикація мереж, ступеня заряду і т.д.) буде винесена на додаткову панель, в яку вписаний розмовний динамік, фронтальна камера і стандартні датчики наближення і освітленості.
Стандартної кнопки Home на фото немає. Передбачається, що кнопку зроблять віртуальною, а сканер відбитків пальців перенесуть на більш велику кнопку включення на правій грані.
На нижній грані можна побачити стандартний порт Lightning і стереодинаміки, 3,5 мм аудіопорт так і не з'явився, так що користувачам iPhone 8 доведеться використовувати перехідники або фірмові навушники Apple.
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