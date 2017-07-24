Компанія Ахметова отримала другу партію вугілля з ПАР

Друге судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки для компанії ДТЕК прибуло в Україну.

Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.

У повідомленні наголошується, що другий балкер з антрацитом з ПАР прибув в неділю вранці.

"Порт Південний скоро почне розвантаження вугілля, яке попрямує на Придніпровську і Криворізьку ТЕС", - відзначили в ДТЕК.

"Більш того, не встигли ми прийняти друге судно, а третя партія вже в дорозі", - йдеться в повідомленні компанії.

Перше судно з антрацитом з ПАР прибуло в Україну 25 травня.

На початку квітня ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки.

Крім того, у травні ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку теплоелектростанції зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії.

Нагадаємо, 15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній територіїДонецької та Луганської областей.

Економічна правда