Компанія Ахметова отримала другу партію вугілля з ПАР
Друге судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки для компанії ДТЕК прибуло в Україну.
Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.
У повідомленні наголошується, що другий балкер з антрацитом з ПАР прибув в неділю вранці.
"Порт Південний скоро почне розвантаження вугілля, яке попрямує на Придніпровську і Криворізьку ТЕС", - відзначили в ДТЕК.
"Більш того, не встигли ми прийняти друге судно, а третя партія вже в дорозі", - йдеться в повідомленні компанії.
Перше судно з антрацитом з ПАР прибуло в Україну 25 травня.
На початку квітня ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки.
Крім того, у травні ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку теплоелектростанції зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії.
Нагадаємо, 15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній територіїДонецької та Луганської областей.
Економічна правда
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