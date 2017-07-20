НБУ позбавив PwC права на аудит банків через Приват

Національний банк виключив ТОВ "Прайсвотерхаускуперс" (українська структура PwC - ЕП) з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Відповідне рішення 20 липня прийняло правління НБУ за зверненням Комітету з питань аудиту банків, повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, підставою для прийняття такого рішення стало підтвердження "Прайсвотерхаускуперс" недостовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності Приватбанку, зокрема, розміру кредитного ризику та регулятивного капіталу.

"Висновки "Прайсвотерхаускуперс" не відображали реальних ризиків роботи Приватбанку, які стали причиною визнання банку неплатоспроможним, його націоналізації та суттєвих витрат держави на капіталізацію", - повідомляє НБУ.

Згідно з повідомленням, у 2015-16 роках за порушення при проведенні аудиту банків НБУ заборонив проводити аудиторські перевірки банків 9 компаніям.

Раніше в Національному банку заявляли, що PricewaterhouseCoopers оцінювали застави в Приватбанку в рази більше за їхню реальну вартість.

Економічна правда