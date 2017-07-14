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НБУ знизив офіційний курс гривні

П'ятниця, 14 липня 2017, 09:00

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 13 липня на 5 копійок та встановив його на рівні 25,96 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3149 гривні.

Нагадаємо, 13 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,98-26,01 гривні за долар.

Економічна правда

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