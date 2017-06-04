"Південмаш" поновив виробництво ракет-носіїв

"Південмаш" уклав контракт із компанією S7 Sea Launch Limited на виробництво і поставку ракет-носіїв серії Зеніт.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

Контракт передбачає виготовлення 12-ти ракет-носіїв для використання в програмах Морський старт і Наземний старт для досліджень і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів.

Зараз у виробництві перебувають 2 ракети модифікацій Зеніт-3SL і Зеніт-3SLБ.

Наразі портфель замовлень Південмашу на найближчі роки перевищує (в перерахунку) 350 млн доларів. Серед основних замовників - компанії США, Італії, Індії, Кореї та ін.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Верховна Рада в цілому прийняла закон, яким списала заборгованість "Південмашу".

Економічна правда