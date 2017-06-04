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УЗ почала продаж квитків на поїзд до Холма

Неділя, 4 червня 2017, 13:00

"Укрзалізниця" почала продаж квитків на поїзд № 751/752 Ковель - Холм (Польща).

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків у польське місто Холм у міжнародних залізничних касах. Вартість проїзду становитиме близько 200 гривень. Поїзд № 751/752 Ковель - Холм відправиться в перший рейс уже через тиждень", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що квитки в Перемишль із середини червня вже можна буде купити онлайн.

Нагадаємо, польська залізнична компанія PKP Intercity запускає новий поїзд з Варшави до Холма, а також подовжує один з діючих маршрутів до Перемишля.

Економічна правда

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