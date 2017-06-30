OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 30 червня.

Про Приватбанк. Кожному українцю зі своїх податків доведеться заплатити 3,5 тисячі гривень за націоналізацію Приватбанку.

Приватбанк видавав кредити на неринкових умовах "порожнім" компаніям з грецькими номінальними власниками.

Тим часом, Міністерство фінансів шукає кандидатуру на посаду нового голови ПриватБанку.

Про вірус Petya. Американська газета стверджує, що вірус Petya, який нещодавно зашкодив роботі низки українських компаній, розробили в Агенстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

Про Сбербанк. Білоруський IT-бізнесмен Віктор Прокопеня подав заявку на узгодження угоди з купівлі української дочки "Сбербанку Росії".

Про ОПЗ. Господарський суд Одеської області відмовив НАК "Нафтогаз України" в арешті банківських рахунків Одеського припортового заводу у межах суми боргу за природний газ у розмірі 1,47 мільярда гривень.

Про вугілля з США. Президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні "мільйони і мільйони тонн вугілля".

Про Вконтакте. Президент відмовився підтримати петицію про розблокування соцмережі Вконтакте.

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Позичальники Приватбанку: скуті одним ланцюгом

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