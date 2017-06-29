Приватбанк купить у іноземців бізнес-стратегію

Приватбанк обере міжнародну фірму для розробки бізнес-стратегії.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів підтримало ініціативу наглядової ради ПриватБанку, який на останньому засіданні прийняв рішення про доцільність залучення міжнародно-визнаної фірми до розробки своєї бізнес-стратегії (ринкової стратегії).

"З цією метою наглядову раду банку ухвалила технічне завдання для відбору зазначеної фірми. Для цілей участі в процесі відбору запрошуємо всі зацікавлені компанії в термін до 1 липня направити запит на отримання технічного завдання", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

У Міністерстві фінансів нагадують, що одним з його пріоритетних напрямків роботи є реформування державного банківського сектора.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у січні 2017 року.

23 червня на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "Приватбанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.

Як повідомлялося, голова правління націоналізованого Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку.

Економічна правда