OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 20 червня.

Про борги. Державна казначейська служба розіслала місцевим органам влади листи з проханням "підтвердити готовність" погасити заборгованість перед казначейством за попередні періоди. За даними Асоціації міст України, обсяг боргів за середньостроковими позичками за попередні періоди становить 9 млрд грн.

Про ціну Приватбанку. Держава уже витратила на докапіталізацію Приватбанку еквівалент майже 5% ВВП задля збереження фінансової стабільності.

Про Roshen в РФ. Липецька кондитерська фабрика, склад готової продукції і торговий дім ТОВ "Рошен" повністю зупинили свою діяльність в Росії.

Про Газпром. Міністерство юстиції стягнуло з "Газпрому" перші 80,8 мільйонів гривень із встановленого раніше судом штрафу на загальну суму 172 мільярда гривень.

Про УЗ. Посадовці ПАТ "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем завдали державі збитки на 10 мільйонів доларів.

Про Міненерго. Контрольно-ревізійне управління Міністерства енергетики зафіксувало численні порушення законодавства при проведенні тендерних процедур вугільними об'єднаннями державної юрисдикції.

У висновках КРУ кажуть, що найбільша кількість порушень допущено шахтами вугільних об'єднань "Красноармійськвугілля" і "Селідоввугілля", які очолює менеджмент, близький до неофіційного куратору вуглепрому Віталію Кропачовим.

Про ЛЕО Григоришина. 19 червня компанія "Луганське енергетичне об'єднання" відключила від електроенергії ряд військових об'єктів на території Луганської області.

Про торгівельні преференції. Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі затвердив попередні домовленості, досягнуті в рамках міжінституційних переговорів з Радою ЄС та Європейською комісією з приводу торгівельних преференцій для України.

Про санкції. Сполучені штати Америки запровадили санкції проти так званого "центрального банку" терористичного угруповання "ДНР".

Про рибу. Державне агентство рибного господарства оцінює тіньовий ринок риби в Україні в 150 тисяч тонн в рік, або на суму 6 мільярдів гривень.

Про Ашан. Ашан Рітейл Україна підписав угоду з українським дистриб’ютором Караван щодо викупу його активів.

Тести дня:

"Вугільні" війни. Як міністр і "смотрящий" мільярди не поділили

Голова Міненерговугілля Ігор Насалик оголосив війну негласному куратору вугільної галузі.

"Сірі кардинали", втікачі і підслідні: ЧЕСНО про нардепів-енергетиків

Хто з депутатів найбільш "радіоактивний". Громадські активісти з ЧЕСНО детально дослідили обивателів Комітету паливно-енергетичного комплексу.