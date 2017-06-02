OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 2 червня.

Про Роснєфть та Медведчука. Російська держкомпанія "Роснєфть" продала нафтогазовий бізнес ізраїльському бізнесмену Нісану Моісеєву, пов’язаному з Віктором Медведчуком.

Про Укрспирт. Поліція має достатньо доказів для оголошення підозри убивці радника директора "Укрспирту" Віктора Панкова.

Про Газпром. Окружний адміністративний суд Києва призначив розгляд позову "Газтранзиту" про скасування постанови про арешт 40,2% акцій, які належать російському "Газпрому", на 7 грудня.

Про Яндекс. Компанія "Яндекс.Україна" закриває офіси в Києві та Одесі.

І в цілому про російські компанії. Українським банкам заборонили обслуговувати російські компанії з санкційного списку.

Про "Укрнафту". Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" закликає Президента Петра Порошенка вплинути на Кабінет Міністрів для якнайшвидшого прийняття плану санації компанії.

Про поштові відправлення. Митниця ДФС з початку 2017 року виявила лише одне поштове відправлення, із товаром, який порушував права інтелектуальної власності однієї зі світових корпорацій.

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