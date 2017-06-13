Сенат США погодився посилити санкції проти Росії

Американські сенатори хочуть посилити санкції проти Росії через кібератаки під час виборчої кампанії у США, анексію Криму та підтримку Башара Асада у Сирії.

Про це повідомляє Dw.com з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, представники Республіканської та Демократичної партій у Сенаті Сполучених Штатів Америки ввечері у понеділок, 12 червня, домовилися про ухвалення нового пакету санкцій проти Росії, щоб покарати її за ймовірне втручання у виборчу кампанію в США, а також за анексію Криму та підтримку уряду Сирії.

Впливові сенатори з двох комітетів - у справах банків і закордонних справ - оголосили, що нові штрафні заходи проти Росії будуть включені в законопроект про санкції проти Ірану, щоб прискорити процес їхнього прийняття.

"Поправки до нині обговорюваного законопроекту про санкції проти Ірану передбачають збереження і істотне розширення санкцій проти уряду Росії у відповідь на порушення територіальної цілісності України і Криму, нахабні кібератаки і втручання у вибори і триваючу агресію в Сирії", - йдеться у заяві сенаторів двох партій.

Нові санкції передбачається запровадити проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Передбачено також запровадження нових санкцій проти ключових елементів російської економіки - гірничодобувної промисловості, металургії, суднобудування і залізниць.

При цьому в документ внесено положення, які не дозволять президенту скасувати або пом'якшити санкції проти Росії без узгодження з Конгресом.

Голосування щодо нового пакету санкцій проти Росії відбудеться, імовірно, вже в середу, 14 червня. Очікується, що законопроект отримає потужну підтримку від представників обох партій в Сенаті.