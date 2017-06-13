ДТЕК заперечує свою причетність до "справи Семінського". Готується до суду

Компанія ДТЕК заявляє, що інформація про її причетність до протиправних дій стосовно колишнього голови "Нафтогазвидобування" Олега Семінського є недостовірною.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Поширення інформації про те, що компанія ДТЕК причетна до будь-яких протиправних дій без надання відповідних доказів відповідно до українського та міжнародного права є неправомірним. Дані дії завдають шкоди діловій репутації компанії", - відзначили в прес-службі.

"ДТЕК класифікує слова Семінського як наклеп. Компанія проведе юридичну оцінку його висловлювань і зробить все відповідні дії для подальшого реагування в правовому полі", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що суди першої та другої інстанції відмовили Семінському в задоволенні його позову до "Нафтогазвидобування" про поновлення на роботі.

Раніше в інтерв'ю ЕП Семінський припустив, що компанія ДТЕК простимулювала Генеральну прокуратуру не займатися розслідуванням справи за фактом його викрадення.

Зокрема, відповідаючи на питання про те, чи не вважає він, що ДТЕК простимулював ГПУ не займатися розслідуванням його викрадення, екс-глава "Нафтогазвидобування" відповів: "На 100% впевнений в цьому. Тому що ви розумієте, який пласт питань це піднімає".

Як відомо, Семінський був викрадений в лютому 2012 року і знайшовся лише в травні 2015 року.

У червні 2014 року в Києві був затриманий Юра Молдаван (Юрій Єриняк). Йому інкримінували вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі) і ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання).

Суди неодноразово звільняли під заставу Молдавана, однак щоразу ГПУ перешкоджала цьому. Печерський районний суд Києва 27 жовтня звільнив його під заставу в один мільйон гривень.

Економічна правда