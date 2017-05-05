OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 5 травня.

Про заборгованість по зарплаті. Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в березні 2017 року зросла на 3,7% в порівнянні з лютим і на 1 квітня становила 2,07 мільярда гривень.

Про резерви. Міжнародні резерви України на 1 травня становили 17,175 млрд доларів за попередніми даними.

Про "Укргазвидобування". ПАТ "Укргазвидобування" в 2016 році збільшило чистий прибуток в 77,9 рази (на 11,766 млрд гривень) у порівнянні з 2015 роком - до 11,919 млрд гривень.

Ще у 2016 році сумарний розмір винагороди (заробітна плата й премії) вищого керівництва "Укргазвидобування", згідно з аудованою річною фінансовою звітністю, становив 31,363 млн гривень, що в 12,7 разу більше, ніж було в 2015 році.

Про ДТЕК. Енергохолдинг ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку теплоелектростанції (обидві - Дніпропетровська область) зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії.

Про банк Порошенка. Міжнародний інвестиційний банк за підсумками січня-березня 2017 року отримав 26,818 млн гривень чистого прибутку, що в 2,9 разу більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Про грошові перекази з РФ. Міжнародний оператор грошових переказів Western Union з 5 травня припинить здійснення переказів з Росії в Україну без відкриття банківського рахунку.

Про держбюджет США. Після кількох тижнів політичних переговорів та досягнення компромісів Сенат США затвердив більшістю голосів консолідований проект державного бюджету в загальному розмірі 1,1 трлн доларів на 2017 фінансовий рік, який завершується 30 вересня.

Серед іншого, в документі також визначається виділення не менше 560,465 млн доларів на підтримку України, з них 150 млн доларів в рамках "Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки".

Про біржи. Варшавська фондова біржа (WSE) з 4 травня призупинила обіг акцій трьох українських компаній: Milkiland N.V. (Холдинг молочної групи "Мілкіленд"), KDM Shipping Public Ltd. (Холдинг українського судноплавного оператора ТОВ "Столична судноплавна компанія") і Sadovaya Group S.A. (Холдинг вугільної компанії "Садова Груп").

Про "Контейнерний термінал Одеса". Дочірнє підприємство "Контейнерний термінал Одеса" німецької HHLA International GmbH ("КТО") у травні 2017 року почне обслуговування лінійних сервісів трьох міжнародних судноплавних компаній.

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