Суд відмовив "Тедіс Україна" у скасуванні штрафу на 431 мільйон

Суд першої інстанції відмовив дистрибуційної компанії "Тедіс Україна" в задоволенні позову про скасування штрафу на 431 мільйон гривень, накладеного Антимонопольним комітетом.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як повідомляється, Господарський суд Києва відмовив повністю в задоволенні позову компанії "Тедіс Україна".

Зазначеним рішенням АМКУ визнав зловживання "Тедісом" монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет.

Компанія "Тедіс Україна" повинна сплатити штраф у розмірі 431 мільйона гривень і усунути порушення.

Як відомо, скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня.

31 березня Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП.