OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини за 3 травня.
Про резерви НБУ. Після зарахування конфіскованих грошей з рахунків екс-президента Віктора Януковича і його команди, золотовалютні резерви держави становитимуть 18,4 млрд доларів США.
Про ДТЕК. Компанія ДТЕК Ріната Ахметова у четвертому кварталі 2016 року подвоїла показник EBITDA у порівнянні з першими дев’ятьма місяцями року. Відтак за останній квартал EBITDA становив 10,47 млрд грн. І це більше аналогічного показника за весь 2015 рік.
Про Дельта Банк. Розрахункова сума неврахованих збитків неплатоспроможного Дельта Банку становить 42,1 мільярда гривень.
Про борги за газ. Заборгованість населення України з оплати за природний газ з 1 січня по 31 березня 2017 року зросла на 16,7% - до 7,117 мільярда гривень.
Про субсидію. Житлова субсидія на наступний період з 1 травня не буде призначатися при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
Про Yuzgaz. Київський апеляційний адміністративний суд прийняв апеляцію Кабінету міністрів на ухвалу суду, якою задовольнявся позов компанії Yuzgaz B.V. і визнавалася протиправною відмова уряду поступатися компанії часткою в угоді про розподіл продукції з розробки Юзівської площі.
Про "Повітряний експрес". Кабмін доручив Мінінфраструктури розробити можливість будівництва лінії наземного електротранспорту "Київ - Бориспіль" замість проекту залізничного сполучення між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" – "Повітряного експреса".
Тексти дня:
"Сірий" проти "білого". Хто загине у війні імпортів, і чи відчує споживач
У Верховній Раді зареєстровані два протилежні акти. Один з них дозволяє ввезення в країну оригінальних товарів без згоди правовласника торговельної марки, другий — забороняє. Лобісти якого бізнес-середовища переможуть?
Фінансовий поліцейський чи податковий міліціонер. Знайди вісім відмінностей
Поширюється думка, що новий орган, який поки що існує тільки на папері — Служба фінансових розслідувань, — нічим не буде відрізнятися від податкової міліції, і бізнесу слід готуватися до чергових "набігів". Чи насправді це так?
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