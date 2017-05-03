OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 3 травня.

Про резерви НБУ. Після зарахування конфіскованих грошей з рахунків екс-президента Віктора Януковича і його команди, золотовалютні резерви держави становитимуть 18,4 млрд доларів США.

Про ДТЕК. Компанія ДТЕК Ріната Ахметова у четвертому кварталі 2016 року подвоїла показник EBITDA у порівнянні з першими дев’ятьма місяцями року. Відтак за останній квартал EBITDA становив 10,47 млрд грн. І це більше аналогічного показника за весь 2015 рік.

Про Дельта Банк. Розрахункова сума неврахованих збитків неплатоспроможного Дельта Банку становить 42,1 мільярда гривень.

Про борги за газ. Заборгованість населення України з оплати за природний газ з 1 січня по 31 березня 2017 року зросла на 16,7% - до 7,117 мільярда гривень.

Про субсидію. Житлова субсидія на наступний період з 1 травня не буде призначатися при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Про Yuzgaz. Київський апеляційний адміністративний суд прийняв апеляцію Кабінету міністрів на ухвалу суду, якою задовольнявся позов компанії Yuzgaz B.V. і визнавалася протиправною відмова уряду поступатися компанії часткою в угоді про розподіл продукції з розробки Юзівської площі.

Про "Повітряний експрес". Кабмін доручив Мінінфраструктури розробити можливість будівництва лінії наземного електротранспорту "Київ - Бориспіль" замість проекту залізничного сполучення між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" – "Повітряного експреса".

Тексти дня:

"Сірий" проти "білого". Хто загине у війні імпортів, і чи відчує споживач

У Верховній Раді зареєстровані два протилежні акти. Один з них дозволяє ввезення в країну оригінальних товарів без згоди правовласника торговельної марки, другий — забороняє. Лобісти якого бізнес-середовища переможуть?

Фінансовий поліцейський чи податковий міліціонер. Знайди вісім відмінностей

Поширюється думка, що новий орган, який поки що існує тільки на папері — Служба фінансових розслідувань, — нічим не буде відрізнятися від податкової міліції, і бізнесу слід готуватися до чергових "набігів". Чи насправді це так?