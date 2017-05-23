OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про міністрів. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий подав у відставку. Є версія чому.
Про перемогу. Гройсман похвалився, що Україна піднялась на 18 місць у рейтингу відкритості даних.
Про санкції. Відвідуваність ВКонтакте за 5 днів впала на 3 мільйони візитів, а "Ощадбанк" розробляє систему, яка замінить 1С.
Про заміну ВКонтакте. Українці підтримали ідею створення власної соціальної мережі Ukrainians.
Про Prozorro. Сайт не працював, а потім запрацював. Кажуть, проблеми з провайдером.
Враховуючи, що сайт відновив роботу, Гройсман заявив, що Держкомпанії також продаватимуть через Prozorro.
Про Нацбанк. Національний банк України рекомендує бізнесу перейти на розрахунки в євро.
Про Приватбанк. Суркіси відсудили у Приватбанку понад 1,4 мільярда гривень.
Про пенсії. Рева заявив, що зростання пенсій не призведе до зростання інфляції.
Про промисловість. У квітні 2017 року промислове виробництво скоротилося на 6,1% порівняно з квітнем 2016 року.
Про поїзди. З 1 серпня ПАТ "Укрзалізниця" планує відправити в перший рейс поїзд Львів – Краків.
Тексти дня.
Безвіз уже скоро. Як зміняться правила страхування і де придбати поліс
Скасування візового режиму з Євросоюзом спричинить зміну правил страхування для мандрівників. Які страховки потрібні і де їх купити?
"Один пояс, один шлях". Як Китай планує "колонізувати" понад 60 країн
Пекін хоче використати багатство і промислові ноу-хау для створення нового виду глобалізації, яка ігноруватиме правила застарілих західних інституцій. Завадити цим планам можуть далеко не безмежні фінансові ресурси та специфіка регіону.
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