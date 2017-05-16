Вищий госпсуд відмовив "Газпрому" у скасуванні штрафу АМКУ на 172 мільярди

Вищий господарський суд відхилив касаційну скаргу компанії "Газпром" на рішення щодо стягнення з нього штрафу й пені, накладених АМКУ, у загальному розмірі 172 млрд гривень за зловживання монопольним положенням на ринку транзиту газу через Україну.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Валентин Палій, передають "Українські новини".

"Суд ухвалив: рішення господарського суду від 5 грудня 2016 і постанову Київського апеляційного суду від 22 лютого 2017 за позовом АМКУ залишити без змін, у задоволенні касаційної скарги "Газпрому" відмовити", - оголосив Палій.

Як повідомлялося, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму в розмірі 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним положенням на ринку транзиту газу.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва з проханням визнати недійсним це рішення АМКУ, але позов так і не було прийнято судом до розгляду.

"Газпром" намагався оскаржити визначення Госпсуду Києва про повернення його позову без розгляду, але суди вищих інстанцій підтвердили законність такого рішення.

АМКУ подав позов у Господарський суд Києва про примусове стягнення штрафу й пені (у розмірі, аналогічному штрафу) 5 жовтня 2016 року.

Міністерство енергетики Росії 9 грудня 2016 року висловило стурбованість рішенням Господарського суду Києва про стягнення з "Газпрому" штрафу й заявило, що пені викликають ризики для надійності й стабільності транзиту російського газу через Україну.

Міненерго Росії закликало Україну скасувати це рішення.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що вилучення транзитного газу в рамках можливого виконання рішення Господарського суду Києва про стягнення з "Газпрому" штрафу АМКУ неможливе.

Також Насалик підтвердив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман гарантував Єврокомісії, що транзитний газ не буде арештовано за рішенням суду.

Рішення про зобов'язання сплатити штраф і пеню вступило 22 лютого.

21 квітня АМКУ повідомив, що подав заяву у Виконавчу службу для примусового стягнення.