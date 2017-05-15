OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 15 травня.

Про підвищення ЄСВ. Кабмін має намір збільшити ЄСВ для підприємств з шкідливими умовами праці і підприємств з робочими місцями за першим списком. Розмір ставки, збільшиться тільки для підприємств з шкідливими умовами праці: на 15% для підприємств з робочими місцями за першим списком і на 7% відсотків для другого списку.

Про зростання економіки. У першому кварталі 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року валовий внутрішній продукт України зріс на 2,4%.

Про зростання тарифів. НКРЕ підвищила тариф на холодне водопостачання та водовідведення для Києва та обласних центрів з 12 травня 2017 року. Подорожчання торкнулося Києва та обласних центрів – Львів, Рівне, Дніпро, Хмельницький, а також ряду менших міст – Ірпінь, Вишневе, Боярка, Кам’янець-Подільський, Павлоград, Лисичанськ, Коломия та інші. Рівень подорожчання коливається від 7% до 28%. Найбільший % зростання – у Львові, в чисельному вимірі тарифу – у Рівному та Києві.

Про СБУ та "Нафтогаз". Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ ініціює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності НАК "Нафтогаз України". В цілому, СБУ підозрює Нафтогаз у несплаті 3 мільярдів податків.

Про "Тедіс-Україна". Після завершення перевірки Держфінмоніторингу другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на ТОВ "Тедіс-Україна", зараховано до держбюджету. Перший транш у сумі 106 505 700 гривень був перерахований відразу – 26 квітня 2017 року.

Про ПрАТ "Енергомережа". Суд заочно заарештував колишнього голову правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" і екс-нардепа Дмитра Крючкова.

Про НБУ. Нацбанк оприлюднив зведену банківську звітність, з якої випливає, що прибуток банківської системи в січні-березні 2017 року становив не 5,09 мільярда гривень, а 4,1 мільярда.

Про Приватбанк. Державний Приватбанк 5 червня скликає збори власників єврооблігацій на 175 млн доларів з погашенням 28 лютого 2018 року і на 200 млн доларів з погашенням 23 січня 2018 року.

Про МВФ. "Наступний транш МВФ, а також пов’язані з ними кошти зовнішніх організацій-донорів, швидше за все, надійдуть у другій половині 2017 року – за умови, що Україна досягне прогресу в проведенні ключових земельної та пенсійної реформ", – йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства S&P.

Ще МВФ на переговорах з Кабінетом міністрів України відмовляється погоджувати осучаснення пенсій з 1 жовтня і скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

Тексти дня:

Українці літатимуть дешевше. Це правда?

Минулого тижня і Міністерство інфраструктури, і міжнародний аеропорт "Бориспіль" оголосили про ініціативи, які повинні знизити ціни на квитки для пасажирів.

У п'ятницю найбільша національна авіакомпанія МАУ оголосила про введення low-cost-тарифів.

"Хочу плакати". По світу поширюється глобальна епідемія вірусу-здирника

По всьому світу поширюється вірус-вимагач WannaCry, який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп від 300 дол. Деякі світові ЗМІ вже назвали "крипто-атаку" наймасштабнішою за всю історію. Основний удар припав на Росію, Україну, Китай та Індію.