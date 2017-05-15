"Таємничий" поляк став головним аудитором Укрзалізниці – ЗМІ

Першим заступником начальника Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця" призначено поляка Джакелі Вахтанга.

Про це пише видання "Залізниця без корупції".

За інформацією джерел видання, Джакелі Вахтанг відіграє неоднозначну роль в житті "Укрзалізниці".

До складу департаменту, який він очолив, входять управління аудиту і контролю, завдання яких – внутрішній аудит і контроль фінансово-господарської діяльності регіональних філій Укрзалізниці.

До 1 травня 2017 року всі посадовці УЗ мали подати електронні декларації про доходи і майно (згідно статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

"Чомусь головний аудитор компанії цю декларацію не подав. Принаймні вона відсутня на сайті НАЗК. При цьому декларації заступників Джакелі чомусь є", - пише видання.

За не подання декларацій посадовцями наразі в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

За даними бізнес-пошукової аналітичної платформи YouControl Джакелі Вахтанг є співвласником української фірми "Грінфілд Карпати ЛТД".

При чому зазначається, що Джакелі Вахтанг є громадянином Польщі і проживає в місті Катовіце (Польща). Разом з ним співвласником ТОВ "Грінфілд Карпати ЛТД" є також поляк Бжикци Здзіслав Чеслав.

Жодної інформації у відкритих джерелах щодо наявності відповідного досвіду роботи чи інших професійних якостей керуючого справи внутрішнього аудиту ми не знаходимо.

Джерела видання повідомляють, що нібито на призначення в.о. керівника Департаменту аудиту і контролю вплинуло польське коріння і відповідні зв’язки.

"Неоднозначність таємничої фігури керівника департаменту внутрішнього аудиту і фінансового контролю Укрзалізниці говорить про серйозні проблеми компанії щодо публічного висвітлення кадрових призначень найбільшго державного підприємства", - йдеться у статті.

Хто такий містер Джакелі і чому саме його призначено на одну з найвідповідальніших посад в УЗ – питання на які поки Укрзалізниця не надала відповіді, пише видання.

Економічна правда