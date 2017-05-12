OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 12 травня.

Про МАУ. "Міжнародні авіалінії України" ввели новий тариф low-cost з додатковими обмеженнями і одночасно значно знизили ціни на авіаквитки на внутрішні і міжнародні рейси.

Про РФ. У 2016 році в Росію з окупованих територій Донецької і Луганської областей було нелегально вивезено понад 940 тисяч тонн кам'яного вугілля антрацитної групи.

Про "борг Януковича". Міністерство фінансів України збирається подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона за позовом РФ до України щодо єврооблігацій на 3 мільярда доларів на початку червня.

Про збитки банків. Нацбанк збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%, або на 35,5 мільярда гривень - до 195,7 мільярда гривень.

Ще у першому кварталі українські банки скоротили кількість структурних підрозділів на 321 - до 10 тисяч.

Про Приватбанк. Голова НБУ Валерія Гонтарева констатує відсутність будь-якого прогресу у виконанні екс-власниками націоналізованого Приватбанку зобов'язань щодо реструктуризації портфеля кредитів банку.

Ще за словами Гонтаревої, Приватбанк пропонує погасити Нацбанку 13,8 млрд гривень заборгованості з рефінансування, що звільнить екс-співвласника фінустанови Ігоря Коломойського від персональної гарантії.

Ще перед націоналізацією з "Приватбанку" вивели 110 мільярдів гривень на фірми, які існували тільки на папері.

Про субсидії. Невикористана субсидія на газ і електроенергію, які використовуються для побутових потреб – газова колонка, плита, світло, - залишається на рахунках субсидіантів.

Про Yuzgaz. Апеляційний суд відхилив скаргу Кабміну на постанову Окружного суду Києва, якою той задовольнив позов компанії Yuzgaz і визнав протиправною відмову уряду поступитися компанії часткою в угоді про розділ продукції щодо розробки Юзівської площі.

Про мільйонерів. За 2016 рік 3504 українця задекларували дохід понад 1 млн грн, що порівняно з 2015 роком на 25%, або на 1180 осіб менше.

Тексти дня:

Земля на старті: Україна наближається до відкриття ринку

Понад два десятиліття власники земельних паїв не можуть розпоряджатися своєю власністю. Історія новітнього кріпацтва скоро може завершитися: МВФ вимагає змін.

"Клас непотрібних": яким буде життя в світі без роботи

Якщо технології перетворять роботу в пережиток минулого, що ми будемо робити? Юваль Ной Харарі, автор міжнародного бестселера "Sapiens. Коротка історія людства", аналізує "клас непотрібних" і шукає для них нове призначення.