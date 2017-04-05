Прем’єр назвав 5 головних реформ на 2017 рік

Володимир Гройсман закликав уже цього року здійснити п'ять реформ, які, за його словами, вже з наступного року дадуть можливість відчути впевненість, стабільність і економічне зростання.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це публічний продаж неефективного державного майна, пенсійна реформа, реформа системи охорони здоров'я, яка може консолідувати видатки і інвестувати в життя українських громадян", - заявив Гройсман

"Також це реформа освіти, і створення якісного потужного фермерського класу за рахунок того, щоб дати можливість володіти землею саме тим сільгоспвиробникам, які є невеликими фермерськими господарствами", – додав прем’єр-міністр.

"Ці п'ять реформ зроблять дуже важливу справу для нашого економічного зростання... Наш уряд знає, як це зробити, і ми готові це робити, нам буде потрібна тільки підтримка українського парламенту", – додав прем'єр.

Він нагадав, що в понеділок на позачерговому засіданні уряду Кабінет міністрів ухвалив Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року, що визначив ці п’ять реформ ключовими завданнями уряду у 2017 році.

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Економічна правда