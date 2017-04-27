БРСМ спростовує причетність Ставицького до компанії

У редакцію Економічної правди від компанії "Стейт оіл" надійшла претензія про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації, зазначеної у статті "АЗС "Порошенко", або Як нафтовий бізнес команди Януковича заживе "по-новому".

У документі зазначається, що "автор намагається викласти недостовірну інформацію щодо компанії, яка здійснює роздрібну торгівлю пальним та іншими супутніми товарами в мережі АЗС під брендом "БРСМ".

У компанії стверджують, інформація про приналежність "БРСМ-Нафта" екс-міністру енергетики України Едуарду Ставицькому є неправдивою.

Стверджується, що її єдиним засновником є громадянин США Ревко Ігор.

Також, автори листа спростовують твердження про те, що найближчим часом мережа АЗС змінить власника на новостворене кілька місяців тому ДП "Українська паливно-енергетична компанія".

"Стейт оіл" наполягає на тому, що в зазначеній статті "не наводяться посилання на джерела в середині компанії або в будь-яких інших організаціях, які б змогли підтвердити дану обставину". За словами представників компанії, в плани керівництва ТОВ "Стейт оіл" будь-яка подібна реорганізація, злиття або перетворення, не входять.

"Стейт оіл" в особі директора Василя Кіра вимагають від редакції Економічної правди спростувати інформацію в частині належності АЗС мережі "БРСМ-Нафта" колишньому міністру енергетики Едуарду Ставицькому, а також видалити статтю з Інтернет мережі.

Раніше ЗМІ неодноразово знаходили підтвердження взаємозв'язку колишнього міністра енергетики з "БРСМ-Нафтою".

Наприклад, в грудні 2014 року журналістами "Слідство.Інфо" було встановлено, що 14 жовтня 2014 року перебуваючи в Парижі син Едуарда Ставицького Станіслав Ставицький виписав довіреність на представлення його інтересів у банках, Національному університеті імені Тараса Шевченка, податковій та військкоматі на киянку Людмилу Солом’яну.

Солом’яна очолювала київське ТОВ "Актив Інвест", зареєстроване в будівлі по вул. Шота Руставелі, 31г, яке з 2006 року є сімейним офісом Ставицьких.

Станом на кінець 2012 року співзасновником "Актив Інвеста" була Валентина Ушакова, теща Ставицького.

Раніше Ушакова і Солом’яна були засновниками фірми "Актив Капітал Груп", директором якої значився батько екс-міністра Анатолій Ставицький.

До кінця 2012 року Ушакова входила до складу засновників ТОВ "БРСМ-Нафта" разом з бізнесменом Андрієм Бібою.

В даний час Біба проживає за межами України.

Економічна правда