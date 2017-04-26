Нафтогаз виплатить державі 13 мільярдів гривень дивідендів

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направить 13,2 мільярда гривень дивідендів до державного бюджету за підсумками своєї діяльності за 2016 рік.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зазначається, що вказана сума є половиною прибутку Нафтогазу за звітний рік.

Як повідомляється, решта 50% будуть розподілені наступним чином: 5% чистого прибутку (1,3 мільярда гривень) буде направлено до резервного капіталу, а 45% чистого прибутку (11,9 мільярда гривень) - на розвиток. Виплата дивідендів повинна відбутися не пізніше 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, за результатами 2016 року НАК "Нафтогаз України" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень, а розмір статутного капіталу "Нафтогазу" збільшився до 190,15 млрд гривень.

Економічна правда