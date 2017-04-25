OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 25 квітня.

Про електропостачання "ЛНР". Національна енергетична компанія "Укренерго" в ніч на 25 квітня повністю припинила електропостачання на непідконтрольні території Луганської області.

Пізніше Російська Федерація заявила про те, що забезпечить Луганську область безперебійним постачанням електрики.

Про Мартиненко. Незважаючи на арешти екс-нардепа Миколи Мартиненка, Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" продовжують торгувати власною продукцією через нові "прокладки" "Bollwerk" і "Steuermann".

Про банки. У період з травня 2016 року по квітень 2017-го щодо 13 осіб було подано до Національного банку заявки на так зване відбілювання репутації, сім з яких були схвалені.

Ще Діамантбанк (Київ), який в понеділок був визнаний неплатоспроможним, у вівторок відзвітував про вихід за підсумками січня-березня 2017 року на прибуткову діяльність після чотирьох кварталів збитків.

Про Центренерго. Грузинська компанія ТОВ "Сакнахшірі (Група Джі-Ай-Джі)" /Sakhnakhshiri GIG Group) стала переможцем тендеру ПАТ "Центренерго" на постачання 700 тисяч тонн вугілля.

Про USAID. В проекті бюджету США на 2018 рік передбачається значне скорочення допомоги країнам, що розвиваються.

Наприклад, зовнішню допомогу Україні, яка направлена на заохочення політичних та економічних реформ, пропонується скоротити на 68,8%. Проект передбачає скорочення фінансування до 177 млн. 880 тис. із раніше запланованих майже 571 млн. доларів.

Про безробітних. Безробітними в Україні є близько 1,9 мільйона громадян.

Про Нацполіцію. Голова Національної поліції Сергей Князєв попросив збільшити фінансування його відомства на 4 мільярда гривень.

Про УЗ. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтверджує корпоративний рейтинг компанії на рівні SD ("вибірковий дефолт") і рейтинг випуску облігацій обсягом 500 млн доларів терміном погашення в 2021 році - на рівні ССС+.

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