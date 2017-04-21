Дефіцит цигарок на ринку становить 40% - Tedis

Tedis Ukraine оцінює дефіцит на ринку цигарок в 40% в зв'язку з блокуванням роботи компанії правоохоронними органами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на директора Tedis Ukraine Івана Бея.

"В даний час ринок тютюнових виробів знаходиться в стані певної турбулентності в зв'язку наявністю нездорового і непрогнозованого попиту на тютюнові вироби. Дефіцит цигарок на ринку зараз становить 40%, чого ніколи раніше не було", - заявив Іван Бей.

За оцінками директора, в результаті такої ситуації тільки по акцизу державний бюджет недоотримає 1,1 млрд гривень за квітень.

"Ми адаптували бізнес-процеси до нових умов і намагаємося по максимуму забезпечити продукцією як великих (великі роздрібні мережі), так і інших роздрібних контрагентів. Сподіваємося, що найближчим часом обстановка стабілізується, а контролюючі органи не дадуть ринку тютюнових виробів знову піти "в тінь", - додав він.

Бей також акцентував увагу на тому, що Tedis Ukraine в повному обсязі виробляє всі необхідні відрахування в бюджет України і своєчасно нараховує заробітну плату своїм співробітникам.

"На сьогодні не всі регіональні структурні підрозділи відновили свою діяльність, але в цілому Tedis Ukraine працює. Зараз ми сконцентровані над відновленням діяльності компанії в штатному режимі", - прокоментував директор роботу компанії.

Він заявив, що Tedis Ukraine здійснила всі необхідні дії для оскарження неправомірних дій правоохоронних органів (арешт рахунків, опечатування складських приміщень, вилучення придбаної на законних підставах продукції).

І.Бей висловив надію, що кожна гілка влади професійно розбереться в ситуації, прийнявши незаангажоване і законне рішення.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс Україна". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП.