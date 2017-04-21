Всі розділи
Укр / Рус

Омелян вважає недоцільною ідею відправити Ryanair в Гостомель

П'ятниця, 21 квітня 2017, 12:05

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що на даному етапі альтернативи аеропорту Бориспіль для польотів лоукостера Ryanair немає.

Про це глава Мінінфраструктури сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Я вважаю, що якщо ми це допустимо, це буде великою помилкою. У перспективі, якщо Бориспіль стане реальним, а не потенційним хабовим аеропортом, Ryanair дійсно може піти в той же Житомир, Гостомель чи ще кудись", - сказав Омелян.

"Але на нинішньому етапі це неправильно. У нас літає всього 4% населення. Пасажиропотік Борисполя - 8-8,5 млн осіб на рік. Це дуже мало ", - зазначив він.

Нагадаємо, гендиректор міжнародного аеропорту Бориспіль Павло Рябікін вважає, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (Міжнародний аеропорт Антонов), а не Бориспіль.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Омелян Ryanair Бориспіль
Матеріали за темою
Омелян готовий голосувати на Кабміні за відставку Балчуна 20 квітня 2017, 14:21
Україна запустить тестовий потяг до Ірану – Омелян 20 квітня 2017, 10:01
Омелян вимагає звільнення керівництва Укрзалізниці 11 квітня 2017, 15:27
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті