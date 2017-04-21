Омелян вважає недоцільною ідею відправити Ryanair в Гостомель

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що на даному етапі альтернативи аеропорту Бориспіль для польотів лоукостера Ryanair немає.

Про це глава Мінінфраструктури сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Я вважаю, що якщо ми це допустимо, це буде великою помилкою. У перспективі, якщо Бориспіль стане реальним, а не потенційним хабовим аеропортом, Ryanair дійсно може піти в той же Житомир, Гостомель чи ще кудись", - сказав Омелян.

"Але на нинішньому етапі це неправильно. У нас літає всього 4% населення. Пасажиропотік Борисполя - 8-8,5 млн осіб на рік. Це дуже мало ", - зазначив він.

Нагадаємо, гендиректор міжнародного аеропорту Бориспіль Павло Рябікін вважає, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (Міжнародний аеропорт Антонов), а не Бориспіль.