Рік бюджету участі: як українські міста користуються новим інструментом

Прошло почти два года с тех пор, как общественная организация запустила первый сервис по автоматизации процессов бюджета участия в городах Украины, более известный как "Громадський проект".

Такая электронная система позволяет городам быстро и эффективно наладить бизнес-процессы, связанные с подачей, обработкой и голосованием за проекты, предложенные к реализации их жителями.

За это время система технологически окрепла и стала платформой для формирования локальных сообществ, которые решают проблемы городов.

Сейчас ею активно пользуются более 50 городов Украины. В проект вовлечены более 2 млн украинцев. В одном только Киеве в голосовании приняли участие более 130 тыс жителей.

Что собой представляет бюджет участия в Украине, какие существуют сложности на пути его развития и какие возможности несет в себе проект?

Бюджет участия — это процесс перераспределения части городского бюджета на проекты, поданные его активистами.

В рамках определенной суммы жители могут подавать свои предложения по улучшению города, проводить публичное голосование за такие проекты, а городской совет может претворять их в жизнь и отчитываться о ходе реализации.

Первая попытка запустить бюджет участия в Украине была предпринята SocialBoost, Open North и Kyiv Smart City в 2015 году.

Тогда проект был представлен интерактивным бюджетным калькулятором, управляя которым, жители могли подавать свои предложения по оптимизации бюджета.

Уже тогда стало понятно, что интерес к теме у украинцев выше, чем у жителей Монреаля, Торонто и других канадских городов, а число активных пользователей быстро превысило отметку 5 тыс.

В 2016 году SocialBoost при поддержке ІБСЕД и USAID перезапустил проект, создав платформу "Громадський проект". Она позволяет не просто автоматизировать массовое голосование за проекты, но и обеспечить информационное сопровождение бизнес-процесса: от методического сопровождения автора проекта до статистики реализованных инициатив.

Сегодня системой "Громадський проект" активно пользуются Киев, Днепр, Львов, Тернополь, Хмельницкий, Сумы, Кривой Рог, Чернигов, Ровно, Житомир и еще четыре десятка других городов, включая совсем небольшие. Более чем активны при этом представители Донецкой области, где размещается пять городов проекта.

Всего в 2017 году горожане добавили в систему более 3 200 проектов, и 344 тыс украинцев приняли участие в голосовании за них.

"Бюджет участия стал основным инструментом вовлечения горожан, который совершенно точно выполнил главную задачу: заставил жителей Днепра задуматься о том, что можно сделать в городе лучше, и придумать решение", — считает заместитель городского головы Днепра Яника Мерило. В Днепре в общей сложности за два цикла 2017 года было подано 564 проекта, в голосовании приняли участие более 70 тыс жителей.

По данным львовского горсовета, в голосовании за проекты, представленные жителями на платформе бюджета участия, в 2016 году приняли участие более 23 тыс львовян.

"Общественный бюджет — это прекрасная возможность для активного гражданина принять участие в управлении городом и почувствовать, что его голос услышан.

Всего за проекты было отдано 27 764 голоса. Каждый мог проголосовать за один большой и один малый проект. Две трети голосов было отдано в электронном виде с помощью BankID, треть голосов — в Центрах предоставления административных услуг", — сообщает заместитель львовского городского головы Андрей Москаленко.

В Киеве только в 2017 году киевляне отдали за проекты развития города более 400 тыс голосов. Управляющий делами секретариата Киевского городского совета Игорь Хацевич так прокомментировал промежуточные результаты.

"В 2017 году к участию было подано более 800 проектов, из них 564 прошли экспертизу и были допущены к голосованию. Всего проголосовало более 130 тыс киевлян и тех, кто работает в городе. В общей сложности мы получили около 444 тыс голосов.

Динамика очень позитивная: по сравнению с пилотным запуском количество пользователей выросло более чем в 2,5 раза. Соответственно, депутаты увеличили общий фонд с 50 млн грн до 100 млн грн.

Поскольку проект имеет общественный cпрос, в дальнейшем объем средств будет увеличиваться. Надеюсь, вырастет и количество людей, вовлеченных в этот процесс".

Платформа "Громадський проект" максимально интегрирована в существующие украинские IT-реалии.

Модуль авторизации принимает все современные системы идентификации: Bank ID, электронные цифровые подписи (ЭЦП), эмитированные карточки жителей городов. Такие системы гарантируют честность голосования. Сама же платформа "Громадський проект" обеспечивает прозрачность и защищенность процесса.

Система построена на базе современных и безопасных технологий с использованием проверенных открытых инструментов и фреймворков.

В ней применяются лучшие практики по обеспечению безопасности: принудительное ssl-шифрование трафика по бинарному протоколу http/2, защита от sql-инъекций, xss, csrf, переборов паролей и других известных видов атак.

Сайт прошел тестирование безопасности по методологии OWASP (Open Web Application Security Project) Testing Guide, доступ к данным и файлам пользователей строго ограничен, а серверное хранилище защищено от несанкционированного проникновения.

Не лишен процесс управления бюджетными деньгами и проблемных моментов. В первую очередь, это использование админресурса для увеличения шансов того или иного проекта на получение большего количества голосов.

Так, работники школ принуждают голосовать родителей учеников, манипулируя тем, что им не придется, например, сдавать деньги на ремонт в случае победы.

Поликлиники используют авторитет врачей, депутаты проводят розыгрыши призов среди проголосовавших за проекты района. На своих работников и студентов могут давить большие предприятия и вузы.

Часто такие механики не описаны правилами процесса на городском законодательном уровне, и это то, над чем нужно работать в последующие годы.

Второй важный момент — несовершенство украинских систем идентификации граждан. Коммерческие банки и НБУ стали основными партнерами по внедрению системы BankID в бюджет участия. Такие системы, несмотря на широкое распространение, сами сталкиваются с проблемой качества данных пользователей.

В частности, в данных пользователя могут быть переданы некорректный номер паспорта или идентификационного кода, неполный или некорректный адрес проживания и регистрации. Они не всегда обновляются даже после посещения клиентом банка и исправления адреса.

Эти проблемы затрудняют верификацию пользователей и их идентификацию при использовании разных каналов аутентификации, а также определение резидента города, тогда как все города нормативно позволяют голосовать только резидентам.

Кроме того, критически мало банков подключено к системам BankID, что сужает возможную пользовательскую базу, а представленность пользователей ЭЦП все еще довольно низкая.

Проблема будет решаться посредством формирования прямых партнерских взаимоотношений между банками, городами и общественными организациями.

Таким образом, провайдеры услуги BankID стали непосредственными участниками процесса бюджета участия и именно с ними нужно работать над дальнейшим улучшением продукта.

Основной проблемой и одновременно возможностью для проектов бюджета участия является активное вовлечение граждан не только в процесс подачи проектов, но и в процессы контроля за голосованием и качеством реализации проектов.

Вовлечение более 2 млн граждан в проект и их активная позиция делают такие инициативы, как "Громадський проект", заметными и в стране, и в мире.

На украинский пример использования системы бюджета участия есть спрос в соседних государствах. "Громадський проект" планирует передачу системы в пользование странам Балтии, а также будет представлен в 2017 году на Smart City Expo World Congress в Барселоне.